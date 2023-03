Lunedì 27 marzo, l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà l’incontro, organizzato dalla Commissione Medico Scientifica Federale presieduta dal prof. Paolo Zeppilli e dalla Commissione Federale Antidoping presieduta dal prof. Giuseppe Capua, valido per il rilascio delle Licenze Nazionali, al quale parteciperanno i medici delle società professionistiche della Lega Serie A, della Lega Serie B e della Lega Pro. Il programma prevede due sessioni di lavoro, durante le quali verranno trattati temi medici di estrema attualità.

In mattinata si parlerà della pandemia da COVID-19. Roberto Cauda, professore Ordinario di Malattie Infettive che partecipò ai lavori della Commissione Medico Scientifica Federale chiamata a stendere i protocolli per la ripartenza dei Campionati nel periodo critico del 2020, ripercorrerà scientificamente l’evoluzione della grave pandemia fino ai nostri giorni e ai possibili scenari futuri. Il secondo tema di estrema rilevanza verrà trattato da Mario Sabatelli, professore associato di Neurologia, direttore del ‘Centro NEMO’ del Gemelli di Roma, uno dei massimi esperti mondiali di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), grave malattia neurodegenerativa che ha colpito anche noti calciatori. Partirà dalle ipotesi iniziali sulla malattia per arrivare alle conoscenze attuali e ai promettenti progressi della ricerca sulle cause della malattia stessa e sulle possibili terapie. Un intervento, quello di Sabatelli, voluto dalla FIGC anche per ricordare con affetto Gianluca Vialli, che ha dedicato molto del suo tempo a sostenere la ricerca sulla SLA attraverso la Fondazione Vialli- Mauro.