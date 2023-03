Costinha 'gioca' Porto-Inter. E lo fa ai microfoni di Sportitalia, partendo da una breve analisi sullo stato d'animo nerazzurro dopo il brucinate ko con lo Spezia: "Conosco Simone Inzaghi, credo che dopo la sconfitta di La Spezia non sia affatto contento per come la sua squadra, nonostante le tante occasioni create, abbia perso - dice l'ex centrocampista -. Sarà un'Inter arrabbiata. Ma dopo l'andata è rimasto un dubbio, una sensazione".

Quale?

"Che il Porto sia stato migliore. Lukaku è stato bravo a sfruttare la sua occasione a differenza dei giocatori di Conceicao, inoltre c'è stata l'espulsione di mezzo. Insomma, se il Porto gioca con la stessa intensità e mentalità, se mette in campo la stessa voglia di fare bene, credo che possa mettere in grossa difficoltà l'Inter. Che per contro, con il contropiede potrà mettere in ghiaccio la qualificazione in qualsiasi momento".

Ti aspetti un atteggiamento diverso dalla squadra di Conceicao domani?

"Il Porto ha bisogno di vincere, dovrà uscire più del solito dalla sua organizzazione difensiva, ha la possibilità di ribaltarla. L'Inter non penso che andrà all'attacco a testa bassa, cercherà invece di sfruttare i contropiede. Sarà una partita bellissima".