Ospite in collegamento con Sky Sport, Alessandro Costacurta si è detto entusiasta per il clamoroso ritorno all'Inter, e più in generale in Italia, di Romelu Lukaku: "Sono contento perché, oltre a essere molto molto forte come giocatore, è una persona che mi piace per come si comporta in campo - le parole dell'ex difensore del Milan -. E' un bel personaggio in tutti i sensi, mette pepe al campionato; d'altronde se si è messo a litigare con Zlatan (Ibrahmovic, ndr)...".