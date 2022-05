Secondo quanto riportato da Il Mattino , nella giornata di ieri al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è giunta una lettera firmata dal patron granata Danilo Iervolino . Il club campano ha manifestato ai vertici del calcio italiano la propria insoddisfazione per una disparità di condizione , con i granata che giocheranno prima di tutte le altre concorrenti, invitando a porre rimedio. In particolare, i granata temono che il risultato della loro partita possa condizionare i risultati delle altre sfide di Cagliari con l'Inter, Venezia con la Roma e Genoa. La situazione, come noto, sarà discussa oggi, ma è difficile che qualcosa cambi.

Al tema si aggiunge inoltre la posizione della Roma, che ha già inoltrato richiesta alla Lega di anticipare al venerdì l’ultima partita di campionato contro il Torino in vista della finalissima di Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25. La Lega sta prendendo tempo proprio perché, da regolamento per i diritti televisivi, la contemporaneità per gli obiettivi comuni è concessa soltanto per l’ultima giornata e l’anticipo della Roma potrebbe compromettere questa clausola.