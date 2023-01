L'argentino Joaquin Correa arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista flash di presentazione del match contro l'Empoli: "Sicuramente dobbiamo continuare con la stessa concentrazione vista a Riyadh, speriamo di andare avanti per la stessa strada. Come sto? Ho avuto un periodo brutto dopo il Mondiale, ma ora sto ritrovando la forma e penso di fare bene".