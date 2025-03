Per la stagione 2025-2026 è prevista una nuovo riduzione del tetto per i prezzi dei biglietti nei settori ospiti in Champions League. Questo è quanto emerge dai documenti della UEFA analizzati da Calcio e Finanza: nel 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti è stato di 60 euro in UEFA Champions League, 40 euro in UEFA Europa League e 20 euro in UEFA Conference League. I prezzi tuttavia saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League.

I club, si legge nella nota, dovranno mettere a disposizione dei sostenitori ospiti almeno il 5% della capienza per gli spettatori UEFA. Il prezzo dei relativi biglietti non deve superare quello pagato dai tifosi della squadra di casa per i biglietti adulti in un settore comparabile dello stadio. Inoltre, in nessun caso il prezzo di questi biglietti per i tifosi ospiti deve superare i 50 €».