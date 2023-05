La vittoria di Coppa Italia porterà indubbiamente vantaggi dal punto di vista economico: il trionfo finale questa sera a Roma comporta ricchi premi per le casse della società vincitrice. In palio per la finale ci sono circa 12 milioni di euro da ripartire per le due finaliste, in percentuali ovviamente diverse: chi si imporrà riceverà sette milioni di euro, agli sconfitti invece ne andranno cinque, somme in aumento rispetto alla precedente edizione vinta dall'Inter. A queste cifre le due squadre dovranno aggiungere quelle guadagnate dalla vendita dei biglietti per la finale, un incasso corposo considerato il sold out dell'Olimpico.