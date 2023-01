I bookmaker sono sicuri: l'Inter parte da netta favorita nell'ottavo di finaledi Coppa Italia di domani contro il Parma. Il segno 1 è proposto 1.20 da Sisal, 1.19 per Planetwin e Netbet. L’eventuale successo del Parma è quotato addirittura 13.00 da Sisal e Betfair, 11.25 per Planetwin. Mentre l’X è offerto 7.10 su Planetwin, 7.00 per Betfair e Sisal. Nella Coppa nazionale i nerazzurri possono godere di un'arma micidiale come Lautaro Martinez, il giocatore dell'Inter ad aver segnato più gol nella competizione: cinque, tutti in partite casalinghe. La possibilità di arrivare a quota sei contro i Crociati paga 1.65.