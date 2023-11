Impresa del Parma, che prosegue un'annata fin qui particolarmente brillante. La truppa di Pecchia, capolista in Serie B e seria candidata alla promozione in A, ha espugnato il Via del Mare di Lecce nella gara di Coppa Italia-Frecciarossa. Sohm e Bonny aprono le danze nel primo tempo, rispettivamente al 9' e al 29'. I giallorossi, però, trovano una reazione veemente che gli permette di agguantare il pari sfruttando i guizzi di Piccoli e Strefezza. Ma quando la contesa pare ben diretta sul binario dei supplementari, ecco l'autogol di Pongracic (94') per il nuovo sorpasso. Al 97' il penalty trasformato da Man mette il sigillo sulla pratica.