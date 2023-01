La Roma punta al decimo trionfo finale nella propria storia in Coppa Italia, e grazie al fatto di poter sfruttare una parte di tabellone orfana di Napoli e Milan la formazione di José Mourinho è la candidata numero uno alla vittoria in questa edizione. Il trionfo dei giallorossi si gioca a 3,50, seguito dal 4 della Juventus, arrivata in finale in sei delle ultime sette stagioni, e il 4,50 dell’Inter campione in carica. Più staccate, a 9, Fiorentina e Atalanta.