In Coppa Italia ci potranno essere fino a 15 giocatori in panchina . La conferma ufficiale arriva dalla Lega Serie A dopo che negli scorsi giorni l'IFAB ha approvato l’allargamento del numero di riserve.

Come scrive la FIGC, "vista la circolare IFAB n. 25 del 16 giugno 2022, che ha introdotto la possibilità di iscrivere nella lista dei giocatori di riserva fino ad un massimo di 15 calciatori, a discrezione dell’organizzatore della competizione, e vista l’istanza, avanzata, in tal senso, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico", il Consiglio Federale ha deliberato per la modifica del proprio regolamento.

Dall'altra parte la Lega Serie A ha ufficializzato la modifica nel regolamento per la coppa nazionale. Nell'articolo 9.2 si legge infatti ora che "ogni società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali undici iniziano la gara e i rimanenti sono designati quali riserve".