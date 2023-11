Mercoledì 20 dicembre, alle 21:00, l'Inter farà il suo debutto da campione in carica nella Coppa Italia ospitando a San Siro il Bologna di Thiago Motta. I biglietti per assistere alla sfida sono in vendita, e per l'occasione i prezzi saranno veramente eccezionali, con tre fasi di vendita: abbonati e soci avranno l'opportunità di essere presenti con soli due euro, che salgono a cinque per la vendita libera che inizierà venerdì 10 novembre.