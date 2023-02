Alcune partite del Mondiale 2030 potrebbero disputarsi in Uruguay, il Paese che ha ospitato la prima edizione assoluta della competizione calcistica più importante per Nazionale. Oggi, infatti, è stata ufficializzata la candidatura congiunta per la Coppa del Mondo del cententario da parte di Uruguay, Argentina, Paraguay e Cile. "Sappiamo che questo è un impegno molto grande e che dobbiamo dimostrare al mondo che Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile sono all'altezza del compito di ospitare la Coppa del Mondo 2030 - ha dichiarato Claudio Tapia, presidente dell'AFA -.