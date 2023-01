Un gol, un assist e 90' in campo per Franck Kessié nell'ultima uscita del Barcellona. Il centrocampista ivoriano, finito in orbita Inter secondo le ultime voci di mercato, è uno dei protagonisti assoluti del 5-0 rifilato dai blaugrana al Ceuta in Copa del Rey: prima il passaggio vincente per la rete del 2-0 di Lewandowski (autore di una doppietta), poi il timbro sulla definitiva manita catalana. Rapinha e Ansu Fati completano il tabellino.