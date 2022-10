"Abbiamo rischiato di rovinare un'ottima partita. Dopo essere andati in svantaggio potendo fare meglio, eravamo riusciti a ribaltarla creando tante occasioni. Però dobbiamo sapere che le partite finiscono quando l'arbitro fischia tre volte, invece abbiamo dato il risultato per scontato". È il pensiero dell'instancabile Antonio Conte, come al solito col coltello tra i denti. "Quando questo subentra prendi gol su un angolo e vai nel panico. Alla fine però siamo riusciti a vincere con un'ottima prestazione e questa è la cosa importante" ha detto a Sky Sport dopo la vittoria del Tottenham contro l'Eintracht.