E' stata convocata per le ore 11 di giovedì 28 marzo la riunione del Consiglio Federale, che avrà come argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 30 gennaio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale, piano strategico del sistema calcio; modifiche regolamentari; Licenze Nazionali Serie A Femminile 2024/2025; norme in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari in ambito professionistico per la stagione sportiva 2024/2025; norme in materia di tesseramento delle calciatrici extracomunitarie in ambito professionistico per la stagione sportiva 2024/2025; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.