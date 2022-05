José Mourinho fa un passo indietro rispetto alla sua figura di santone del calcio e cede il proscenio ai propri giocatori alla vigilia della finalissima di Conference League che metterà di fronte la Roma al Feyenoord a Tirana: "Quella dello Special One è una storia vecchia, posso fare tutto ciò che deve fare l'allenatore per vincere - la puntualizzazione del portoghese in conferenza stampa -. Non credo nelle pozioni magiche. È il momento della squadra, dei giocatori. È il loro momento, non c'è niente di speciale da fare ma essere solo se stessi. Senza limiti".