Non accadeva dal 2012 che l'Inter perdesse tre partite di fila, tra tutte le competizioni, senza mai aggiornare la casella dei gol segnati. Un dato che sorprende, soprattutto visto lo storico delle squadre allenate da Simone Inzaghi, sempre in vetta alle classifiche per rendimento offensivo: "Il gol di Orsolini potrebbe essere ricordato come quello che ha cambiato il verso della stagione dell'Inter. Gli zero gol in tre ko di fila sono una cosa da sottolineare, soprattutto perché i nerazzurri sono la squadra che ha segnato di più in Serie A", il ragionamento di Paolo Condò a Sky Sport.

Prima di proiettare questo dato sulla sfida di Champions League di mercoledì: "A livello individuale, il Barcellona ha alcuni giocatori di classe stratosferica che l'Inter non ha, e infatti diciamo sempre che dovrebbe acquistare elementi così sul prossimo mercato. Al contrario, i catalani non hanno l'organizzazione difensiva dei nerazzurri: ieri hanno concesso una quantità incredibile di palle gol al Real Madrid. Questo fa pensare che Lautaro e Thuram ai loro massimi 1-2 gol li fanno. Poi bisogna vedere ce la fanno per come stanno adesso...".