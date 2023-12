Paolo Condò analizza la sfida al vertice del campionato italiano tra Inter e Juventus. "I due punti che separano Inter e Juventus al vertice della classifica sono geolocalizzati con precisione: Bergamo. Il risultato ottenuto in casa dell’Atalanta (la Juve pareggiò 0-0, l’Inter vinse 2-1) è l’unica differenza tra due strisce quasi uguali, perché entrambe le battistrada hanno curiosamente perso col Sassuolo e pareggiato col Bologna, oltre a non farsi male nello scontro diretto"-

I risultati sono stati spesso diversi il numero di gol fatti, il che suggerisce a Condò due cose. "La prima - si legge - è che l’Inter sia più forte. La seconda è che non abbia il terreno per far valere questa superiorità. L’Inter ricorda un ciclista scattato in salita perché ha gambe da scalatore, ma il passista Juve gli si è messo in scia e finché la pendenza è questa — le cime principali sono tutte alle spalle — non si farà staccare. Nel weekend del 4 febbraio ci sarà il 2° scontro diretto, molto presto rispetto alle vecchie abitudini visto che si tratterà della 4ª di ritorno (Juve-Inter all’andata si è giocata alla 13ª). Un vero bivio, una settimana prima della ripresa delle coppe: l’Inter deve allungare per gestire il doppio obiettivo, scudetto e Champions".