Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, torna all'attacco con la solita argomentazione di sempre. Questa volta lo fa ai microfoni del sito ufficiale del club toscano. "Chi dice che non spendo è un pazzo. Dal 2019 a giugno 2023 ho speso più di 400 milioni per la Fiorentina. I conti sono in regola, ma non significa che dobbiamo spendere cifre fuori mercato per noi. Intanto continuo a vedere club indebitati", le sue parole. In passato Commisso è stato già autore di diversi attacchi di questo tipo, con riferimenti piuttosto plateali alla famiglia Zhang e alla gestione Suning al comando dell'Inter.