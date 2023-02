"È importante rendersi conto del momento e della prestazione, è stata una dimostrazione di grande onestà da parte della squadra e di Inzaghi. L'Inter è entrata con presunzione in campo e la sconfitta è meritata". Questo il giudizio dell'ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese ai microfoni di 'Tutti Convocati' sulle frequenze di Radio 24. "Quando l'Inter perde, prende gol che non si possono prendere. Il gol di oggi del Bologna - analizza Colonnese - con la squadra così aperta con un lancio di 40 metri è un errore non di stanchezza, ma di concentrazione e quindi di testa".