Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per presentare la sfida in programma domenica tra la Fiorentina e la squadra nerazzurra. “I due allenatori? Inzaghi allena una squadra forte come l’Inter, mentre Italiano ha fatto un’ottima stagione lo scorso anno, ora sta facendo il suo percorso, non credo si possa criticare il suo lavoro. È un percorso positivo - le sue parole -.

Le difese? La squadra viola deve cercare di prendere meno gol, mentre in casa nerazzurra la differenza la fa anche la solidità dietro. Domenica la Fiorentina deve cercare di fare una partita ordinata, non deve giocare troppo alta con l’Inter perché poi rischi di pagarla. Contro i nerazzurri devi cercare di fare una partita perfetta, soprattutto in difesa, dove secondo me dovresti avere un uomo in più. Con la difesa a 4 rischi di giocare spesso con l’uno contro uno contro Lautaro e Thuram, penso che vada affrontata sempre con la difesa a 3. Anche perché ci sono più riferimenti su tutto il campo e diventa sempre più complicata per la squadra più forte”.