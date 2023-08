Un arbitro lombardo per un derby lombardo: sarà Andrea Colombo, giovane fischietto di Como, a dirigere Inter-Monza, debutto in campionato per la formazione di Simone Inzaghi. Colombo ha diretto l'Inter solo in una circostanza in carriera: lo scorso 9 novembre quando i nerazzurri travolsero il Bologna con un secco 6-1.