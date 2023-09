La Juventus in questo momento parte dietro Inter, Milan e Napoli. Ne è sicuro Fulvio Collovati, raggiunto dalla Rai dopo l'ultima uscita dei bianconeri contro l'Empoli: "Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa. Vlahovic non tiene un pallone, non è l’attaccante ideale. La Juventus non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli in questo momento".