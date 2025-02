Intervenuto a 'Giochiamo D’Anticipo' su 11 Televomero, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della sfida al vertice di sabato al Maradona tra Napoli e Inter e della lotta corsa Scudetto: "I nerazzurri hanno giocato, nelle ultime quattro giornate, due volte in casa e altre due fuori con due sconfitte a Firenze e con la Juventus. Io ho visto entrambe le gare di San Siro e la squadra di Inzaghi ha fatto tanta fatica, nonostante le vittorie, sia contro il Genoa che contro la Fiorentina. Avete visto la Juventus di ieri sera con l’Empoli? Ebbene l'Inter ha perso contro questa squadra, quindi non parliamo di una formazione invincibile. Anzi, i nerazzurri in questo momento sono in difficoltà".

"Se dovesse arrivare una sconfitta, gli azzurri non penserebbero più allo Scudetto - ha continuato -. Una vittoria, al contrario, darebbe carica e consentirebbe di giocarsela fino alla fine. Nel centrocampo nerazzurro, il vero motore dei nerazzurri, due calciatori su tre non stanno benissimo: Calhanoglu è appena rientrato da un infortunio, poi abbiamo Mhkitaryan. L’unico elemento molto in forma è Barella. In difesa, invece, quello che sta meglio è Dumfries, A sinistra invece Dimarco sta rifiatando un po'".