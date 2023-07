Dagli studi di 'Calcio Totale' su Rai2, Fulvio Collovati si esprime sull'arrivo di Juan Cuadrado all'Inter: "Questa è una mossa di Beppe Marotta. Ho visto che in tanti si sono scandalizzati, io non lo faccio più. Oramai i giocatori sono liberi di andare dove vogliono. La Juve ha fatto bene secondo me, è in atto una rivoluzione della rosa ed è giusto non rinnovare Cuadrado. Di conseguenza L'inter aveva bisogno di un esterno e ha preso Cuadrado".