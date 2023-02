Si è parlato inevitabilmente degli screzi in campo tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, durante Samp-Inter, anche negli studi della Rai, nel corso della trasmissione 'Calcio totale'. Dopo aver visto il battibecco, Fulvio Collovati prende le difese del belga motivando così il suo punto di vista: "Lukaku è un giocatore in difficoltà, non è più quello di due anni fa; di conseguenza non lo aiuti così, quindi ha ragione a reagire in quel modo. Barella? Ha il difetto di sbracciare".