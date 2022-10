Sonny Colbrelli, re della Roubaix 2021, ha deciso di ritirarsi per i noti problemi al cuore, emersi per la prima volta il 21 marzo 2022 al il traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna, a Sant Feliu de Guíxols, in Costa Brava. quando perse i sensi per un arresto cardiaco di cui non si ricorda nulla. Ieri, a 233 giorni di distanza, il ciclista ha detto basta dopo aver pensato a lungo a un ritorno alle competizioni grazie al defibrillatore sottocutaneo impiantatogli a Padova dal professor Domenico Corrado. "Abbiamo valutato il caso Eriksen — ha raccontato al Corriere della Sera Colbrelli — ma il ciclismo non è calcio: si pratica per le strade e non su un campo dove gli interventi dell’équipe medica possono essere tempestivi sia in gara che in allenamento. È a chi mi ha salvato e a tutta la mia famiglia che devo questa mia decisione. Da loro traggo la forza per accettare questo momento della carriera sportiva".