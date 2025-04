L'ex giocatore Bruno Cirillo, attualmente impegnato nell'attività di scouting di giovani promesse, è intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Di seguito il suo parere sul duello per il tricolore tra Inter e Napoli, sul futuro di Simone Inzaghi e sulla stagione di Francesco Acerbi.

La volata scudetto tra Inter e Napoli è ormai entrata nel vivo, chi è la favorita a tuo parere?

"Gli azzurri sono ad appena tre punti dall'Inter e in ottica scudetto potrebbe accadere ancora di tutto. Certo, recuperare punti ai nerazzurri non sarà facile perché si tratta di una squadra davvero forte e dalla rosa sicuramente più completa e profonda rispetto a quella partenopea. Da qui in avanti saranno per entrambe sei finali".



Acerbi, a 37 anni, si sta ritagliando nuovamente uno spazio importante nella retroguardia dell'Inter, te lo aspettavi? Chi tra i difensori della Serie A ti ha sorpreso di più finora?

"Mi aspettavo che Acerbi potesse ritagliarsi uno spazio importante. Si tratta di un difensore che mi piace definire 'old school', vecchio stampo. È un ragazzo che ha dimostrato tanto in carriera, un calciatore che gioca con voglia di dimostrare e intelligenza. Non lo conosco personalmente, ma sono sicuro che sia un grande professionista. Gli va fatto un plauso, perché giocare a certi livelli da protagonista a 37 anni non è per nulla scontato".

Calendario intenso per l'Inter tra Champions League, Coppa Italia e i due big match contro Roma e Bologna: come dovranno gestire questi impegni i nerazzurri? Le Coppe potrebbero rappresentare uno svantaggio in ottica scudetto?

"Ho avuto l'onore di indossare la maglia nerazzurra e auguro all'Inter, superato lo scoglio Bayern Monaco, di arrivare fino in fondo in Champions League. Sono sicuro che mister Inzaghi saprà gestire nel migliore dei modi gli impegni dei prossimi mesi. Le prossime partite di campionato contro Roma e Bologna non saranno semplici. Il fatto che l'Inter sia impegnata in tre competizioni potrebbe essere sicuramente un vantaggio per la squadra di Conte, ma il Napoli deve avere la forza di tenere il passo dei nerazzurri".

Per Simone Inzaghi sarebbe pronto il rinnovo del contratto fino al 2028, cosa ne pensi? Il Napoli, invece, riuscirà a trattenere Conte a tuo parere?

"Blindare un allenatore come Inzaghi mi sembra il minimo. Già alla Lazio aveva dato prova delle proprie capacità e all'Inter sta facendo davvero cose eccezionali. Sta dimostrando tutto il suo valore, penso che a livello europeo sia uno dei migliori in circolazione. I nerazzurri fanno bene a puntare su di lui, perché ogni stagione riesce a portare a casa risultati importanti. Per la crescita del club non avrebbe alcun senso cambiare".