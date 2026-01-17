L'Inter passa anche a Udine grazie al gol di Lautaro Martinez e allunga ancora in vetta, in attesa dei risultati delle inseguitrici. Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere di Inter TV per un commento a caldo sugli ultimi tre punti conquistati dai nerazzurri: "Per maturità e ricerca del gioco, ma anche per capire i momenti e l'avversario, sono soddisfatto. Grande prova di maturità anche nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere come abbiamo fatto".

Quanto siete maturati rispetto alla gara di andata?

"La crescita è merito dei ragazzi e del lavoro quotidiano, c'è grande voglia di voler essere competitivi e di rimanere coerenti con il lavoro e con le nostre ambizioni. Vogliamo essere la nostra miglior variante sempre, consapevoli che si gioca ogni tre giorni e che abbiamo il dovere di essere sempre pronti a fare la nostra partita".

Come arriviamo con l'Arsenal?

"Non lo so, vedremo martedì come scenderemo in campo".