Il KI Klaksvik non vuole più smetterla di stupire: la formazione delle Far Oer continua nella sua marcia incredibile nei preliminari di Champions League superando per 2-1 il Molde nell'andata del terzo turno di qualificazione. Mettono una seria ipoteca sull'approdo di playoff il PSV Eindhoven, che straccia lo Sturm Graz con un pesante 4-1, il Galatsaray che supera 3-0 l'Olimpija Lubiana in Slovenia e lo Sporting Braga che regola con lo stesso punteggio il Backa Topola.

Questi i risultati:

Copenaghen-Sparta Praga 0-0

Rakow-Aris 2-1

PSV-Sturm Graz 4-1

Klaksvik-Molde 2-1

Braga-TSC 3-0

O. Lubiana-Galatasaray 0-3

AEK Atene-Dinamo Zagabria rinviata