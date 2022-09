Altro turno di Champions League che vede protagonista il Milan di Stefano Pioli, vincente contro la Dinamo Zagabria per 3-1. Sotto gli occhi del pubblico rossonero di San Siro è Olivier Giroud ad aprire le danze del match, Saelemaekers replica a qualche minuto dal ritorno in campo dopo l’intervallo, Orsic accorcia le distanze al 56esimo ma il Milan c’è e Pobega chiude il discorso mandando in gol un pallone servito da Theo Hernandez ed è 3-1 al Meazza. Quattro punti in saccoccia per la squadra di Stefano Pioli che si prende la vetta della classifica del girone, in attesa di Chelsea-Salisburgo.