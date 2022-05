Con la vittoria in Europa League ottenuta mercoledì a spese dei Glasgow Rangers, l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner si è garantito la prima fascia nei sorteggi dei gironi Champions League 2022-2023. Per completare la prima urna, mancano ancora tre responsi: quelli legati a Premier League, Champions League e Serie A. Dove domenica si saprà chi si accomoderà nel lotto delle migliori tra Milan e Inter: qualora ai nerazzurri non riuscisse il sorpasso all'ultima fascia, sarà loro destino finire in terza fascia, dove già possono dirsi presenti Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Napoli, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen. Se invece a vincere il campionato fosse l'Inter, il Milan scivolerebbe in quarta fascia.