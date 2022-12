Presente alla 20esima edizione del Golden Foot, l'ex giocatore dell'Inter Cesar Aparecido Rodrigues si è fermato a rispondere ai microfoni di Sky Sport, dove inizia con un saluto all'ex compagno Mihajlovic: "Sinisa è stato un grande, un grande amico, un grande compagno, un grande mister… Abbiamo condiviso tanti momenti bellissimi insieme, da giocatori e anche come secondo mister all’Inter. Ho ricordi meravigliosi, ci ha lasciato così precocemente, ma è sempre stato un combattente e un guerriero. Lo ricorderemo come è sempre stato anche fino all’ultimo, è stato un grande uomo, un grande papà, una persona veramente esemplare. Ci ha lasciato ma sarà sempre con noi”.





Come vedi la ripresa del campionato?

"È difficilissimo valutare, non c’è un Mondiale così, si è spezzata la stagione: il Napoli volava ad altissimi livelli, l’Inter si stava riprendendo. Penso che le aspettative ci sono ma vediamo come ripartirà il campionato. Siamo tutti ansiosi di tornare a parlare di calcio dopo il Mondiale. E a proposito di questo faccio i miei complimenti all’Argentina, sono brasiliano, ma amo il calcio e mi sono divertito. Il mio Brasile purtroppo non è arrivato, io tifavo Argentina. Siamo sportivi, sappiamo i sacrifici che si fanno e va riconosciuto quello che l’Argentina ha meritato. Una finale così non si era mai vista, emozioni bellissime, ed è questo che ci fa continuare a innamorare del calcio".