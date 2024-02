È andato in scena questa mattina l'evento per celebrare i 10 anni di 'Sport in Cattedra - Io Tifo Positivo', progetto di SportZone, nato dalla collaborazione di FC Internazionale Milano, il Comune di Milano e Comunità Nuova, al quale era presente il vice presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova, Matteo Bruschera, responsabile del progetto SportZone di Comunità Nuova e Giulio Rossini, Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva USR Lombardia.

"Diverse le attività messe in campo e portate avanti con successo in questi dieci anni. A cominciare da “IO Tifo Positivo” e “Sport in Cattedra”, nate con l’esigenza di trasmettere ai ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di 1° grado della città di Milano i valori positivi universali dello sport, attraverso un percorso educativo che prevenga il tifo violento e il razzismo, e che promuova invece il rispetto reciproco tra avversari, la lealtà e la collaborazione - si legge nella nota pubblicata da Inter.it -.

Dal 2013 ad oggi SportZone ha coinvolto circa 20.000 persone per un totale di 2.000 incontri e interventi continuativi e 300 eventi organizzati. Nel dettaglio, ogni anno sono stati coinvolti circa 1000 studenti e studentesse, appartenenti a 25 scuole di Milano, e più di 500 adulti, tra insegnanti e genitori. Inoltre, le iniziative parallele sul territorio, “Unità Mobile dello Sport” e “Coppa Quartieri” sono riuscite a intercettare con frequenza annuale circa 800 giovani, organizzando più di 50 interventi ed eventi sul territorio.

“Sono orgoglioso di poter celebrare questo importante anniversario di un progetto in cui crediamo fermamente. Nel nostro mondo che spesso corre troppo veloce, festeggiare i 10 anni di un progetto sociale è una cosa che ci rende molto felici. Fa parte dell’anima dell’Inter entrare in contatto con i ragazzi e rispecchia i nostri valori più profondi, dall’inclusione, al rispetto e al contrasto a ogni forma di discriminazione. Per noi rimane una priorità quella di proseguire il lavoro sul territorio e, siamo sicuri, insieme ai nostri partner, di essere sulla strada giusta" ha sottolineato Javier Zanetti.