Ospite speciale del matrch Celje-Fiorentina di questa sera valido per i quarti di finale di Conference League, il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin è intervenuto a Sky Sport, dove ha risposto ancora una volta sul nuovo format della Champions League e della Superlega.

Quanto è soddisfatto del nuovo format della Champions League?

"Tutti sono super contenti, tranne il solito 1% di critici. L'abbiamo resa più interessante. L'ultima giornata del girone è stata elettrizzante, ogni gol cambiava tutto. Non solo per la Champions, però, è stato un successo anche per Europa League e Conference. Il sistema col girone unico è stato un successo. Tutte hanno avuto possibilità? Certo, lo si vede anche stasera, com'è possibile che lo Celje, una città di 50mila abitanti, sia tra le migliori otto? O basti pensare all'Aston Villa, erano quarant'anni che non arrivava così in alto in una competizione europea".

Questo nuovo format mette la parola fine alla Superlega?

"La Superlega non esiste, l'ultima parola è stata già data tanto tempo fa".