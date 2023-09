Alla Salernitana, Paulo Sousa dixit, 'serve la partita straordinaria per ritrovare la fiducia' dopo un avvio di stagione lastricato di difficoltà. Un concetto condiviso dall'ex allenatore Alberto Cavasin, nelle ore in cui i campani si apprestano ad affrontare l'Inter in una gara che sulla carta appare decisamente proibitiva: "Contro l'Inter sarà ostica, ma la Salernitana può ritrovare una prestazione convincente, oggi conta molto la prestazione. Al la là del risultato, ci sarà ancora tempo per Sousa", le sue parola a Sportitalia.