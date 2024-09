La rivoluzione della Juventus potrebbe non bastare per arrivare ai livelli dell'Inter. Questo il pensiero di Franco Causio, in un'intervista rilasciata a Libero. "Quest’anno non so, l’Inter è una squadra granitica con una ricchezza di elementi davvero non comune, costruita per sopportare il doppio impegno campionato-Champions. Ma a Torino era ormai necessario voltare pagina".