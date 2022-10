"Forse in questo momento è un bene non vedere l'Inter...". Comincia con questa battuta amara l'intervento di Alessandro Cattelan , noto conduttore tv, durante 'Supertele' su DAZN . "La mia vita da tifoso interista è complicata dal 1989 - dice ridendo -. Ho vissuto dei momenti bellissimi, di gioia, altri complicati, ma questo non è il peggiore in assoluto".

Cosa si prova a essere a -7 dall'Udinese?

"L'Udinese ci ha sfondato, ci ha messo sotto. Sabato, invece, la Roma ha fatto meno dell'Inter che non aveva fatto niente di che: ha approfittato del nostro momento negativo".

Ci speravi nell'arrivo di Dybala?

"Non faccio i conti con i soldi degli altri, ma a zero faceva gola a molti. Andando allo stadio, sapevamo che avremmo dovuto fare un gol più di Dybala, ovvio che ci avrebbe purgati. E' un supercampione, non ha fatto tantissimo ma ciò che è bastato per far vincere la sua squadra".