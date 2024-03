Yann Sommer miglior portiere della Serie A? A rispondere a questa domanda è Luciano Castellini, ex portiere di Torino e Napoli per tanti anni preparatore degli estremi difensori dell'Inter, che intervistato da Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io lo Sport' ha sottolineato una stortura rispetto ai suoi tempo: “Non lo so. Con i portieri la critica è molto severa. Ora ci sono troppe tv, ai miei tempi c’era solo la RAI. Adesso se prendi gol lo vedi per 18 volte la settimana, sembra che ne hai subiti 20”, spiega il Giaguaro.

Castellini analizza anche la sfida di domenica: "L’Inter ha avuto molte più occasioni per chiuderla, poi è subentrata la fatica della partita in Coppa, forse anche la delusione dell’eliminazione. Il Napoli ha avuto più problemi, ma comunque ci sta pareggiare contro il Napoli, che ha dei grandi giocatori".