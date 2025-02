Tommaso Cassissa, attore e creator presto protagonista su Prime Video nel cast di “LOL 5”, ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il suo amore per l'Inter.

"Io sono ligure. Mia madre tifava Genova, mio padre Sampdoria. Per non deludere nessuno ho iniziato a tifare Inter, mi sono appassionato con le figurine. Poi è esploso l'amore, anche quasi tutti i miei amici tifavano l'Inter. Poi mi sono trasferito a Milano e si è consacrato l'amore per il nerazzurro", le sue parole.

"La lotta scudetto è infuocatissima. Non voglio dire nulla, non voglio portare sfortuna. Sono molto scaramantico, vedremo come andrà - ha aggiunto -. Scudetto al Napoli e Champions all'Inter? Sì, sarebbe figo. Non so se firmerei ma... la Champions è la Champions, è per pochi".

"Per LOL 5 mi sono allenato tantissimo - ha concluso -. Chi porterei con me? Barella, so che è anche fan. Farebbe molto ridere, eliminerebbe tanti concorrenti ma secondo me perderebbe subito".