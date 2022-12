Dopo aver mantenuto la promessa ed essersi gettato vestito nell'acqua gelata della sua piscina, dal proprio profilo Instagram Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla vittoria dell'Argentina ieri contro la Francia: "Direi che è stata a livello tecnico una partita meravigliosa per ottanta minuti da parte dell'Argentina, che ha dominato in lungo e in largo. Complimenti a Lionel Scaloni, che ha indovinato tutto mettendo bene la squadra in campo. Poi arrivano i due gol di Kylian Mbappé e si rivolta la partita. Ai supplementari sembrava di vedere due pugili su un ring, che se la davano di santa ragione.