Dal salotto della Bobo TV, Antonio Cassano offre il suo punto di vista particolare sul passaggio dell'Inter nella finale di Champions League: "Il Milan ha avuto quelle due occasioni con Brahim Diaz e Rafael Leao poi, ma ha fatto questi due mezzi in porta. Ma nelle due partite ha strameritato di andare avanti la squadra più forte, con la rosa più forte; lo hanno ammesso anche Paolo Maldini e Stefano Pioli. Entrambe le squadre però hanno avuto un viaggio molto fortunato nelle gare dagli ottavi in poi, non avendo trovato squadre internazionali forti: Tottenham ottavo in Premier, Benfica che sulla carta fa un calcio meraviglioso ma era inferiore all'Inter come il Porto, il Napoli ha beccato l'Eintracht Francoforte. Faccio festa per l'Inter in finale, ma non è vero che il calcio italiano è tornato: per il gran culo che abbiamo avuto nei sorteggi, per il fatto che il calcio che facciamo non c'entra niente con quello internazionale. Abbiamo mille difficoltà, il Milan secondo me ha fatto un capolavoro per arrivare tra le prime quattro mentre l'Inter è la squadra più forte della Serie A insieme alla Juve ed è arrivata in finale meritatamente, ma in campionato sta facendo schifo essendo a -20 dal Napoli".

Sempre a proposito dei nerazzurri aggiunge: "Io non salgo sul carro di Simone Inzaghi: per me è da cambiare, in finale di Champions può succedere di tutto e gli faccio i complimenti per il lavoro fatto, ma lo abbino alla squadra forte. L'unica mossa che merita credito è quella di Matteo Darmian al posto di Milan Skriniar, per me non è adatto all'Inter: in questi anni ha fatto molto meglio Pioli, lui non ha vinto niente in Italia e si ritrova in finale Champions con grande fortuna. In campo c'erano sette parametri zero, tutti fanno i complimenti a Beppe Marotta ma qualcuno dicesse che Piero Ausilio sta facendo i miracoli. Il merito di quei sette parametri zero è suo e delle plusvalenze clamorose che ha fatto fare all'Inter. Marotta fa le interviste, ma Ausilio è quello che fa i miracoli; e non lo dico perché è mio amico, se facesse le cose male lo direi. Bisogna essere campioni a comunicare la realtà alla gente e in questo Maldini è superiore a Marotta: con Marotta le interviste finiscono sempre zero a zero".