Dopo il grande scalpore iniziale, continua a tener banco il caos legato alle scommesse che ha sconvolto il calcio italiano. Il primo nome dei quattro (almeno fin qui) giocatori coinvolti, come noto alle cronache, è stato quello del calciatore juventino, Nicolò Fagioli. A prendere le parti del centrocampista è la Curva Sud 1897 della Juventus che si è schierata a spada tratta in difesa del classe 2001 attaccando, al contrario, Fabrizio Corona: "Meglio Fagioli e la sua ludopatia che un infame che fa la spia… Corona uomo di merda!" si legge in uno striscione esposto dalla Sud.