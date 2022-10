Prima del fischio d'inizio del match contro il Benfica, Maurizio Arrivabene parla ai microfoni di Mediaset partendo dalla vicenda plusvalenze: "Come spesso succede in Italia, i processi si fanno prima sui media e poi nelle sedi adeguate - dice l'amministratore delegato della Juventus -. A seguito della comunicazione della Procura di Torino c'è stata una comunicazione nostra che ha chiarito la posizione. Già in un'altra occasione ho detto che rispettiamo tutti ma vogliamo essere rispettati".