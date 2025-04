Nella querelle sorta intorno al mancato approdo di Fabio Paratici al Milan interviene anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Che a margine di un evento organizzato presso l'Arena Civica Gianni Brera di Milano ha respinto le voci su una manovra di pressione da parte della Federazione: "Se abbiamo attenzionato eventuale nomina di Fabio Paratici come direttore sportivo del Milan considerando squalifiche e processo penale in corso? No, qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, ma assolutamente no. Il Milan o chiunque altro può contrattualizzare Paratici, ma lui come tutti sanno ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025. Non può operare, ma può essere contrattualizzato".