Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, gli avvocati del presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, attraverso l'agenzia LaPresse smorzano le voci che vorrebbero l'associazione degli arbitri passibile di commissariamento alla luce della vicenda D'Onofrio: "Non vi sono i presupposti per un commissariamento dell'AIA. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura (ancora tutti da verificare in contraddittorio) non riguardano infatti l'Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva".