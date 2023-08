Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, concede un'intervista ai microfoni di Class CNBC parlando del momento di forma del calcio italiano: "Se guardiamo la scorsa stagione, a livello di risultati sportivi internazionali c'è stata una ripresa delle nostre squadre avendo avuto tre finaliste nelle tre competizioni. La composizione variegata delle proprietà dei club è una ricchezza rispetto ad altre leghe, proprio perché abbiamo proprietari tifosi, che sono tra le figure più impegnate come Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, e investitori. Il dialogo c'è sempre, i proprietari americani hanno portato un beneficio in termini di professionalità. Alla fine è un elemento positivo questa varietà".

Non mancano però le note dolenti, su tutte quelle legate agli stadi: "Noi come Serie A abbiamo attivato un laboratorio per le infrastrutture che vuole supportare le società con le amministrazioni. Gli stadi sono opere di grande complessità, dove spesso il livello comunale non è in grado di gestire la situazione. Contiamo di vedere in autunno attivata una cabina di regia col governo e le varie amministrazioni con 15-20 dossier da studiare per sbrogliare i nodi burocratici. Sicuramente lavorare sugli stadi serve a migliorare anche sulle entrate: in Italia i ricavi da matchday sono bassi, l'Inter è andata molto bene quest'anno con San Siro ma non è all'altezza con quanto accade nel resto d'Europa".