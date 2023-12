Carlos Augusto si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Bologna per commentare l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Sono contento per il gol, ma conta di più la vittoria della squadra. Abbiamo avuto diverse occasioni che potevamo sfruttare meglio, loro hanno sfruttato quelle avute. Il calcio è così, non possiamo avere la testa bassa. La stagione è lunga, ci sono altri obiettivi. Ora andiamo avanti con campionato e Champions League".

"Io lavoro per aiutare la squadra sempre, sono qui per questo. Sono felice per il momento, ma la cosa più importante è sempre la vittoria. Spero di fare poi più gol e assist per aiutare i compagni”, ha aggiunto il brasiliano dopo il suo primo gol in maglia nerazzurra.