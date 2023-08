Carlo Nesti ha analizzato le mosse di mercato dell'Inter sulle colonne di Radio Sportiva, anche alla luce della prova odierna dei nerazzurri contro il PSG: "Fa piacere che ancora una volta si sia messo in evidenza come rifinitore Frattesi. L’Inter avrà il problema soltanto, per modo di dire, di trovare l’equilibrio giusto a centrocampo. C’è un altro giocatore, che è Barella, di cui l’Inter non può fare a meno.

Bisognerà trovare un equilibrio giusto tra Calhanoglu regista e gli incursori Barella e Frattesi. All’Inter mancava un pizzico di fantasia a centrocampo e con l’arrivo di Samardzic questo problema sarà risolto".